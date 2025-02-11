وزير السياحة يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمناقشة خطط تعزيز التعاون المستقبلية

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، ومناقشة خطط وآليات أوجه التعاون المستقبلية.

شارك في حضور اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

كما حضر من السفارة SUZUKI Yusuke المستشار الاقتصادي بالسفارة، و NIIMI Hiromasa سكرتير أول بالقسم الاقتصادي بالسفارة.

واستهل شريف فتحي اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته وتقديره البالغ للعلاقات القوية التي تربط بين مصر واليابان وآوجه التعاون المتميزة والمثمرة بينهما والتي تتجلى في العديد من المشروعات التي تم تنفيذها في العديد من المجالات ومنها السياحة والآثار.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للحكومة اليابانية على استمرار جهودها وتعاونها مع الحكومة المصرية في إنجاز هذه المشروعات المهمة منها مشروع المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أحد النماذج الناتجة عن ثمرة هذا التعاون الثنائي.

وأكد حرص الوزارة واستعدادها الكامل لأى مقترحات من شأنها أن تساهم في تعزيز مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة على المستوى السياحي والأثري.

خلال اللقاء تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصر، ومناقشة آليات جذب مزيد من هذه الحركة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الحديث المتحف المصري الكبير وما يشهده حالياً من تشغيل تجريبي، وكذلك الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاحتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف وموعد هذا الافتتاح الذي يترقبه العالم كله والذي سيكون بتشريف رئيس الجمهورية، وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تشمل الاحتفالية عدداً من الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها لعدة أيام متتالية في إطار الاحتفالية.

تطرق اللقاء للحديث عن المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" والمقرر افتتاحه خلال شهر مارس القادم في محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو ويستمر حتى سبتمبر 2025، حيث تم الإشارة إلى أهمية هذا المعرض في الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر داخل اليابان وخاصة لمنتج السياحة الثقافية ولا سيما في ظل شغف الشعب الياباني بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

كما تم الإشارة إلى ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع مؤسسة اليابان للسياحة (الجاتا).

من جانبه، تحدث السفير عن شغف الشعب الياباني بزيارة مصر، لافتاً إلى أن زيارتها والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة هي حلم لدى الكثيرين من الشعب الياباني.