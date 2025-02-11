ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدمًا على ريال مدريد بهدف هالاند

هدف هالاند
هدف هالاند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مواجهته أمام ريال مدريد متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 19، عندما تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند من هز شباك الفريق الملكي بعد تمريرة متقنة  مستغلًا الفرصة ليضع فريقه في المقدمة في لقاء مثير شهد تنافسًا قويًا بين الطرفين.

شوط متوازن 

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا، حيث حاول ريال مدريد العودة في النتيجة، إلا أن دفاع السيتي بقيادة روبن دياز وجفارديول تصدى لمحاولات فينيسيوس جونيور ورودريجو، في حين كان الفريق الإنجليزي الأخطر هجوميًا مع تحركات كيفين دي بروين وفودن على الأطراف.

مانشستر سيتى ريال مدريد ملحق دور الـ16 دورى أبطال اوروبا إيرلينج هالاند الفريق الإنجليزي الفريق الملكي