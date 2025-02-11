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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: كاتس مجرد واجهة.. ونتنياهو وزير الدفاع الفعلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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علق الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، على اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد اعتراف الاحتلال، في نهاية يناير الماضي، بإطلاق النار داخل القطاع بزعم إبعاد مشتبه بهم.

وأكد دياب، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن كاتس مجرد واجهة لإصدار البيانات، بينما نتنياهو هو من يتخذ القرارات الأمنية الفعلية، واصفًا كاتس بأنه وزير فاشل فشل في كل المهام التي أوكلت إليه، سواء في وزارة الدفاع أو غيرها من الوزارات التي شغلها سابقًا.

وأشار إلى أن تعليق حركة حماس تسليم الأسرى الإسرائيليين السبت المقبل هو خطوة استباقية وتحذيرية، موضحًا أن الحركة أكدت التزامها بالاتفاق، لكنها في الوقت نفسه تحذر من خطورة التجاوزات الإسرائيلية التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق.

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