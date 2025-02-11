العاهل الأردني: إعادة إعمار غزة أولوية.. وترامب كان له دور محوري في وقف إطلاق النار

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى أن إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها يجب أن تكون أولوية الجميع، مشددًا على ضرورة التعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف الملك عبدالله أن السلام العادل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل سلام ولعب دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن الأردن يتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار.