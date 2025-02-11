اللواء سمير فرج: الجيش الإسرائيلي غير مستعد للدخول في حرب ضد جيشنا

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للدخول في حرب ضد جيشنا، ولا تستطيع الدخول في حرب قبل عامين، متابعا: «إحنا من أقوى دول العالم .. جيشنا مستعد.. كل أسبوع في نشاط.. والقوات المسلحة على أتم الاستعداد».

وتابع سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مطالب شعبية بعدم زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أنه يرشح فكرة زيارة الرئيس السيسي إلى أمريكا لعرض أفكاره والدفاع عنها أمام العالم كله، وإعلان موقفه الذي لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر ترفض المساس بأرضها أو التنازل عن شبر منها لأي فرد، معلقا: مصر مستعدة وجيشنا لديه خطط كاملة وقادر على الدفع ورد الضربات في أي وقت".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للدخول في حرب ضد جيشنا، ولا يستطيع الدخول في حرب قبل عامين، إحنا من أقوى دول العالم، جيشنا مستعد، كل أسبوع في نشاط، والقوات المسلحة على أتم الاستعداد".