وزير التعليم: “البكالوريا المصرية” خطوة جديدة لتوفير فرص متعددة للطلاب

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية ومقترح “البكالوريا المصرية”.

أكد الوزير خلال ندوة بحزب الشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية التعليمية تعتمد على رؤية مصر 2030، مع التركيز على مواجهة التحديات المزمنة مثل الكثافة الطلابية والعجز في المعلمين.

وأشار إلى أن مقترح شهادة “البكالوريا المصرية” يهدف إلى تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفر فرصًا متعددة للطلاب ويعزز قدراتهم المختلفة، إضافة إلى سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني من خلال التعاون مع دول مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.