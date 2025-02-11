طائرة الزمالك تفوز على الطيران في بطولة الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 13

25 - 17

25 - 20

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: "الطيران ـ الاتحاد السكندري ـ سموحة ـ بتروجت ـ هليوبوليس". ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.