محلل سياسي: ترامب يستخدم الإرهاب المنظم لخدمة أجندة اليمين الإسرائيلي

أكد محسن أبو رمضان، المحلل السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لاستخدام أوراق الضغط والإرهاب المنظم لإخضاع الشعوب لإرادة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا ينظر بعدل أو وفق القانون الدولي، بل يتبنى رؤية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وأوضح “أبو رمضان”، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يدافع عن حقوق المستوطنين الإسرائيليين، لكنه يتجاهل معاناة الأسرى الفلسطينيين والنساء والأطفال الذين سقطوا ضحايا للإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين تصب في مصلحة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه رغم الدمار، حيث عاد النازحون إلى منازلهم المدمرة بعد الهدنة وأقاموا الخيام على أرضهم المحتلة، مؤكدًا أن ترامب ونتنياهو يتعمدان عرقلة دخول المساعدات الإنسانية بهدف فرض تهجير قسري تحت غطاء "الهجرة الطوعية"، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.