البابا فرنسيس يرسل رسالة إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة الأمريكية

أرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، رسالة روحية تضامنية إلى أساقفة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، معتبرا أن هذه السياسة تشكل "أزمة كبرى تمس بكرامتهم"، وجاء نص الرسالة كالاتي :

أيها الإخوة الأعزاء في الأسقفية،

أكتب إليكم اليوم لأوجه إليكم بعض الكلمات في هذه اللحظات الدقيقة التي تعيشونها كقساوسة شعب الله الذين يسيرون معًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

1. إن الرحلة من العبودية إلى الحرية التي قطعها شعب إسرائيل، كما ورد في سفر الخروج، تدعونا إلى النظر إلى واقع عصرنا، الذي يتميز بوضوح بظاهرة الهجرة، باعتباره لحظة حاسمة في التاريخ ليس فقط لإعادة تأكيد إيماننا بإله قريب دائمًا، متجسد، مهاجر ولاجئ، ولكن أيضًا للكرامة اللامتناهية والمتسامية لكل إنسان.

2. هذه الكلمات التي أبدأ بها ليست بناء مصطنعًا. وحتى الفحص السريع لعقيدة الكنيسة الاجتماعية يظهر بشكل قاطع أن يسوع المسيح هو عمانوئيل الحقيقي (راجع متى 1، 23)؛ فهو لم يعيش بمعزل عن التجربة الصعبة المتمثلة في الطرد من أرضه بسبب خطر وشيك على حياته، وعن تجربة الاضطرار إلى اللجوء إلى مجتمع وثقافة غريبة عن مجتمعه. إن ابن الله، عندما أصبح إنسانًا، اختار أيضًا أن يعيش دراما الهجرة. أود أن أذكر، من بين أمور أخرى، بالكلمات التي بدأ بها البابا بيوس الثاني عشر دستوره الرسولي حول رعاية المهاجرين، والذي يعتبر "الميثاق الأعظم" لفكر الكنيسة حول الهجرة:

"إن عائلة الناصرة في المنفى، يسوع ومريم ويوسف، المهاجرون إلى مصر واللاجئون هناك هربًا من غضب الملك الشرير، هم النموذج والمثال والتعزية للمهاجرين والحجاج من كل عصر وبلد، لجميع اللاجئين من كل حالة، الذين، بسبب الاضطهاد أو الضرورة، يضطرون إلى مغادرة وطنهم وعائلتهم الحبيبة وأصدقائهم الأعزاء إلى أراضٍ أجنبية."

3. كذلك فإن يسوع المسيح، الذي يحب الجميع محبة شاملة، يربينا على الاعتراف الدائم بكرامة كل إنسان، بلا استثناء. في الواقع، عندما نتحدث عن "الكرامة اللامتناهية والمتسامية"، نود أن نؤكد على أن القيمة الأكثر حسمًا التي يمتلكها الشخص البشري تفوق وتدعم كل الاعتبارات القانونية الأخرى التي يمكن اتخاذها لتنظيم الحياة في المجتمع. ومن ثم، فإن جميع المؤمنين المسيحيين وذوي الإرادة الطيبة مدعوون إلى النظر في شرعية القواعد والسياسات العامة في ضوء كرامة الشخص وحقوقه الأساسية، وليس العكس.

4. لقد تابعت عن كثب الأزمة الكبرى التي تشهدها الولايات المتحدة مع بدء برنامج الترحيل الجماعي. ولا يمكن للضمير السليم أن يفشل في إصدار حكم نقدي والتعبير عن عدم موافقته على أي إجراء يربط ضمنا أو صراحة الوضع غير القانوني لبعض المهاجرين بالإجرام. وفي الوقت نفسه، يجب على المرء أن يعترف بحق الأمة في الدفاع عن نفسها والحفاظ على مجتمعاتها آمنة من أولئك الذين ارتكبوا جرائم عنيفة أو خطيرة أثناء وجودهم في البلاد أو قبل وصولهم. ومع ذلك، فإن ترحيل الأشخاص الذين تركوا أراضيهم في كثير من الحالات لأسباب الفقر المدقع أو انعدام الأمن أو الاستغلال أو الاضطهاد أو التدهور الخطير للبيئة، يمس بكرامة العديد من الرجال والنساء، وعائلات بأكملها، ويضعهم في حالة من الضعف والعزل بشكل خاص.

5. هذه ليست قضية ثانوية: يتم التحقق من سيادة القانون الحقيقية على وجه التحديد من خلال المعاملة الكريمة التي يستحقها جميع الناس، وخاصة الأكثر فقرا وتهميشا. يتم تعزيز الصالح العام الحقيقي عندما يقوم المجتمع والحكومة، مع الإبداع والاحترام الصارم لحقوق الجميع - كما أكدت في مناسبات عديدة - بالترحيب بالفئات الأكثر هشاشة وغير المحمية والضعيفة وحمايتها وتعزيزها ودمجها. وهذا لا يعيق تطوير سياسة تنظم الهجرة المنظمة والقانونية. إلا أن هذا التطور لا يمكن أن يتم من خلال امتياز البعض وتضحية البعض الآخر. إن ما يُبنى على أساس القوة، وليس على حقيقة المساواة في الكرامة بين كل إنسان، يبدأ بشكل سيئ وسينتهي بشكل سيئ.

6. يعرف المسيحيون جيدًا أنه فقط من خلال التأكيد على الكرامة اللامتناهية للجميع، تبلغ هويتنا كأشخاص وجماعات مرحلة النضج. المحبة المسيحية ليست توسعًا مركزيًا للمصالح التي تمتد شيئًا فشيئًا إلى أشخاص ومجموعات أخرى. بمعنى آخر: الإنسان ليس مجرد فرد، متسع نسبياً، لديه بعض المشاعر الخيرية! إن الإنسان هو شخص يتمتع بالكرامة، ويمكنه، من خلال العلاقة التأسيسية مع الجميع، وخاصة مع الفقراء، أن ينضج تدريجياً في هويته ودعوته. إن نظام الحب الحقيقي الذي يجب تعزيزه هو ما نكتشفه من خلال التأمل المستمر في مثل "السامري الصالح" (را. لو 10، 25- 37)، أي من خلال التأمل في المحبة التي تبني أخوّة منفتحة على الجميع، دون استثناء.

7. لكن القلق بشأن الهوية الشخصية أو المجتمعية أو الوطنية، بعيدًا عن هذه الاعتبارات، يُدخل بسهولة معيارًا أيديولوجيًا يشوه الحياة الاجتماعية ويفرض إرادة الأقوى كمعيار للحقيقة.

8. أقدر جهودكم القيمة، أيها الإخوة الأعزاء أساقفة الولايات المتحدة، إذ تعملون بشكل وثيق مع المهاجرين واللاجئين، لإعلان يسوع المسيح وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية. سوف يكافئ الله بسخاء كل ما تفعله من أجل الحماية والدفاع عن أولئك الذين يعتبرون أقل قيمة أو أقل أهمية أو أقل إنسانية

9. أحض جميع مؤمني الكنيسة الكاثوليكية، وجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة، على عدم الاستسلام للروايات التي تنطوي على تمييز وتسبب معاناة غير ضرورية لإخوتنا وأخواتنا المهاجرين واللاجئين. نحن جميعا مدعوون، بالمحبة والوضوح، إلى العيش في تضامن وأخوة، وإلى بناء الجسور التي تقربنا من بعضنا البعض، وتجنب جدران العار، وإلى تعلم بذل حياتنا كما بذل يسوع المسيح حياته من أجل خلاص الجميع.

10. لنطلب من سيدة غوادالوبي أن تحمي الأفراد والعائلات الذين يعيشون في خوف أو ألم بسبب الهجرة و/أو الترحيل. فلتمنحنا "العذراء مورينا"، التي عرفت كيف تتصالح بين الشعوب عندما تكون في حالة عداوة، جميعًا أن نلتقي مرة أخرى كإخوة وأخوات، في أحضانها، وبالتالي اتخاذ خطوة إلى الأمام في بناء مجتمع أكثر أخوية وشمولية واحترامًا لكرامة الجميع.

البابا فرنسيس