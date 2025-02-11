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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ملك الأردن: نعمل على خفض التصعيد بالضفة الغربية ونرفض تهجير الفلسطينيين

العاهل الأردني وترامب
العاهل الأردني وترامب
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، على أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، مشددًا على أن بلاده ستواصل العمل بفاعلية مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وجدد العاهل الأردني، تأكيد موقف بلاده الثابت ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا هو الموقف العربي الموحد.

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