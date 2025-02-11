إصدار جديد.. “الرسالة الكبرى – الأعمال الكاملة للقديس أنبا مقار”

صدر حديثًا الجزء الأول من سلسلة “الأعمال الكاملة للقديس أنبا مقار” تحت عنوان “العظات الخمسون”، الذي أعده رهبان دير القديس أنبا مقار، وهو ترجمة عن الأصل اليوناني للأعمال الروحية التي قام بها القديس مقاريوس الكبير.

تضم السلسلة أربع مجموعات من العظات، تتراوح بين ٢٦ و٦٤ عظة، ويتضمن الجزء الأول ٥٠ عظة مشهورة للقديس أنبا مقار، التي كانت تُنسب له على مدار خمسة عشر قرنًا في المخطوطات اليونانية.

على الرغم من أن هذه العظات كانت تعتبر جزءًا من تراث القديس مقار طوال التاريخ، فقد ظهرت في القرن العشرين شكوك حول صحتها، حيث اعتبر بعض العلماء أنها قد تتأثر بأدب المصليين المنتشر بين النهرين. هذه الفرضية أثارت العديد من الدراسات التي أظهرت علاقة محتملة بين هذه العظات والأدب السرياني.





الجزء الأول من السلسلة تم ترجمته عن الأصل اليوناني بواسطة الراهب يونان المقاري، وتحت إشراف نيافة الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير القديس أنبا مقار الراحل، ويعد هذا الإصدار أول خطوة في نشر الأعمال الكاملة للقديس مقار.