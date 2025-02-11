كولر: العش لا يستحق الطرد وتحسنا في الشوط الثاني

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام غزل المحلة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قال كولر في المؤتمر الصحفي: “مصطفى العش كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ولكن ربما قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لأنه كان المدافع الأخير.. والكرة التي سبقها كان مدافع الغزل يستحق بطاقة صفراء، والكرة ارتدت علينا بهجمة تعرض فيها المدافع للطرد”.

أضاف: “الأهلي كان جيدا في الشوط الثاني، وتغيرت طريقة لعب الفريق وظهرنا بشكل جيد.. وكرة الهدف الذي سجله إمام عاشور، تدربنا عليها بالأمس، وكانت بين إمام وأفشة أيضا”.

تابع: “امام عاشور اشتكى من الم في الكتف وسنرى مع طبيب الأهلي التشخيص ومدى قدرته على خوض المران، وبالنسبة لجاهزية وسام أبوعلي واشرف بن شرقي قبل لقاء القمة، فأنه كلام سابق لأوانه حاليا”.

أتم كولر تصريحاته قائلًا: “الإصابات العضلية تحدث منها الكثير داخل الملعب في المباريات، والإصابات بشكل عام تحدث نتيجة الالتحامات بين اللاعبين”