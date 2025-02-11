دعوة مفتوحة.. لا يوجد موعد محدد لزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن حتى يتم تأجيلها

وجَّه الرئيس السيسي مؤخرًا الدعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يُسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد.

ومن ناحيته وجَّه الرئيس ترامب دعوة مفتوحة الى الرئيس لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض.

وأفادت تقارير إعلامية وصحفية مساء اليوم، عن وجود زيارة مقررة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة الحالية وتم تأجيلها بالرغم من عدم وجود موعد مقرر للزيارة ولم تعلن أى جهة رسمية مصرية عن موعد الزيارة أو تفاصيل عن الزيارة المرتقبة للرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم تصرح أى مصادر رسمية بذلك.

ونقلت تقارير إعلامية وصحفية عن مصادرها إرجاء زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن الي أجل غير مسمى قبل أن تصحح بأنه لم يكن هناك ترتيبات لزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن من الأساس ما ينفي صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول هذا الأمر.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس قد هنّأ الرئيس ترامب مجددًا بمناسبة توليه السلطة رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافًا بقدراته.

كما وجه الرئيس الدعوة للرئيس ترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد، ومن جانبه، وجه الرئيس ترامب دعوة مفتوحة الى الرئيس لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض.

وتناول الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بينهما، والتعاون في مجال الأمن المائي، وحرص الرئيسان على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.