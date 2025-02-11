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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استدعاء ثلاثي الزمالك لمنتخب 2008 لكأس الأمم الأفريقية 2025

الزمالك
الزمالك
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تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء ثلاثة لاعبين للانضمام للمعسكر القادم لمنتخب مصر مواليد 2008، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بدولة المغرب. 

تضم القائمة من الزمالك كل من :-

 عمر عبد العزيز "حارس مرمى" ومحمد حمد "جناح هجومي" ومعاذ محمد "مدافع" 

ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر مواليد 2008 في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر، خلال الفترة من 12 فبراير، وحتى يوم 15 من الشهر ذاته. 

يشارك المنتخب الوطني في دورة ودية بدولة المغرب خلال الفترة من 16 فبراير، وحتى 23 من نفس الشهر، في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية.

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