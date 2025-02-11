باريس سان جيرمان يكتسح بريست ويضع قدمًا بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواطنه بريست بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فرانسيس جنيه بلي، في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ باريس سان جيرمان على الكرة، وفرض أسلوب لعبه على بريست، حتى نجح في هز شباك منافسه بهدفين دون رد، في الشوط الأول من اللقاء.

افتتح فيتينيا التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة مبكرًا، قبل أن يحاول بريست إدراك التعادل في الدقيقة 35، لكن العارضة منعت هدف تعديل النتيجة من تسديدة عبدالله سيما.

باريس سان جيرمان يسحق بريست بثلاثية نظيفة

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بتمريرة من المغربي أشرف حكيمي، وفي الشوط الثاني، استمر الفريق الباريسي في الضغط على مرمى بريست، حتى عاد ديمبلي مجددًا، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66، ليضع سان جيرمان قدمه في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بريست بنتيجة 3-0.

تقام مواجهة الإياب بين باريس سان جيرمان ضد بريست، في إطار مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.