سمير فرج: الأجواء التي نعيشها اليوم تشبه عام 1956

أوضح اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بالحكمة والهدوء ولا يتسرع في أي قرار، مضيفًا أن مصر لديها أوراق قوية من أجل الحفاظ على أمنها القومي.

وأضاف سمير فرج، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأجواء التي نعيشها اليوم تشبه فترة عام 1956، والشعب يساند القيادة السياسية والقوات المسلحة، متابعا أن القيادة تستند إلى قرار الشعب والحفاظ على كل شبر من الأرض.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الشعب المصري القادر على حماية الوطن من أي مخططات، مستدركا أن قرار دونالد ترامب بشان خطة التطهير غزة غير مدروس.