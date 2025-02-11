مستشار الرئيس الفلسطيني: لا مستقبل لمقترحات ترامب.. والفلسطينيون سيقاومونها

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لأي مقترحات يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تفتقر إلى أي جدوى حقيقية وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة بأكملها.

وفي تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز"، شدد الهباش على أن هذه الأفكار تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وتمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، مضيفًا أنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتشكل تهديدًا مباشرًا للدول المستهدفة من قبل هذه السياسات.

وأوضح أن هذه المخططات قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من السياسات المتطرفة التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى العالمي.

ورأى الهباش أن الرئيس الأمريكي يفتقر إلى القدرة الفعلية لتنفيذ مخططاته، مستشهدًا بتجربة "صفقة القرن" التي تم طرحها في وقت سابق لكنها فشلت بالكامل، وذلك بسبب الموقف الفلسطيني الصلب والرفض القاطع من قبل القيادة والشعب، بالإضافة إلى الإجماع العربي الرافض لمثل هذه المبادرات.

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي أبدت موقفًا حازمًا منذ أن طرح بنيامين نتنياهو هذه الأفكار عام 2023، وهو ما ينطبق أيضًا على الأردن.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت في الآونة الأخيرة موقفًا صارمًا تجاه هذه المخططات، لافتًا إلى الاجتماع العربي السداسي الذي عُقد في القاهرة السبت الماضي، والذي أكد بشكل واضح رفضه لأي محاولات لإعادة طرح هذه الأفكار التي تتنافى مع أسس العدالة والاستقرار الإقليمي.

وأكد محمود الهباش، أن السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تمر بها المنطقة والشعب الفلسطيني هو استمرار الاحتلال، مشددًا على أن إنهاء هذا الاحتلال هو الحل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح الهباش أن على المجتمع الدولي أن يحترم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يعترف بهذه الحقوق التي لا يمكن تجاوزها.

وأكد أن تحقيق سلام شامل وعادل لن يكون ممكنًا إلا من خلال تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

وفي صتريحات أخرى لقناة "العربية – الحدث"، شدد الهباش على أن قطاع غزة ملك لأبنائه، وهم وحدهم من يملكون الحق في تحديد مستقبله.

وأكد أن المخططات التي تسعى إلى فرض واقع جديد في القطاع ستواجه مقاومة شديدة، مضيفًا أن الفلسطينيين لن يسمحوا بتمرير أي مشروع يستهدف وجودهم وحقوقهم الوطنية.

وأشار إلى أن السياسات التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على غزة لن تنجح، مؤكدًا أن هذه المخططات لن تتحقق إلا إذا تم القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل، وهو أمر مستحيل.

ودعا الهباش إلى توحيد الصف الفلسطيني تحت قيادة موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن وحدة الفلسطينيين هي السلاح الأقوى لمواجهة أي محاولات تستهدف تقويض قضيتهم الوطنية.