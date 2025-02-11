سمير فرج: مصر لن تتراجع عن الثوابت التاريخية ودعم القضية الفلسطينية

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن قرار دونالد ترامب تهجير الشعب الفلسطيني تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف سمير فرج، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري كاملا يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قراراته ومواقفه للحفاظ على الأمن القومي، متابعا أن مصر لن تتراجع عن الثوابت التاريخية ودعم القضية الفلسطينية.

وتابع: “أن الشعب المصري يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقفه الثابتة من رفض التهجير للفلسطينيين”.