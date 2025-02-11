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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

اللواء سمير فرج: 135 مليون دولار حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر

اللواء الدكتور سمير
اللواء الدكتور سمير فرج
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قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إننا بدأنا بـ 840 مليون دولار مساعدة اقتصادية من أمريكا وانخفضت تدريجيا، متابعا أن 135 مليون دولار حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر.

وأضاف “فرج”، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم تغير بعد تولي ترامب الحكم، ولا يعلم أحد ماذا سيفعل ترامب، أو القرار الذي سيتخذه.

وأشار اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إلى أن مستشفى الطور وأسوان من المعونة الأمريكية الاقتصادية لمصر، لافتًا إلى أن جو بايدن أوقف المعونة الامريكية لمصر كورقة ضغط من اجل تهجير الفلسطينيين.

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