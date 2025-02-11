محافظ القليوبية يواصل لقاءاته الأسبوعية بالمواطنين بمدينة الخانكة

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين الأسبوعي بمدينة الخانكة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية، حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكاواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.

خلال اللقاء قام المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل ، لتوفير فرص عمل لعدد ٣ مواطنين من مدينة شبين القناطر من بينهم مواطن من ذوي الهمم، كما تم توفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك فى إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل

واستمع باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل وتوفير معاش تكافل وكرامة وذلك عبر مديرية التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى بحث شكاوي تعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ أهمية هذه المطالب، وتعهد بالعمل الجاد لحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد وجه المحافظ المختصين بدراسة كل مشكلة على حدة، ووضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن ، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

وشدد خلال اللقاء على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.