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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الفوز على فاركو.. جروس يرفض الراحة للاعبي الزمالك استعدادًا لبتروجت

مران الزمالك
مران الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس مواصلة  التدريبات غداً الأربعاء بشكل طبيعي على ملعب النادي،  بعد الفوز على فاركو في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز .

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة غداً استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

فاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة.

الزمالك مران الزمالك فاركو بتروجيت