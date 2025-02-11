ننشر تصريحات العاهل الأردني بعد لقاء ترامب

نشر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واصفًا المباحثات التي جمعتهما بأنها كانت بناءة وأسفرت عن نقاشات إيجابية حول القضايا الإقليمية.

وقال إن اللقاء تناول الشراكة القوية بين الأردن والولايات المتحدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية التعاون المستمر لضمان سلام شامل وعادل، كما وصف ترامب بأنه رجل سلام وكان له دور محوري في التوصل لوقف النار بغزة.

كما شدد الملك عبد الله الثاني على رفض بلاده القاطع لأي محاولات لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بإجماع عربي، حيث ترفض الدول العربية المساس بحق الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وتطرق العاهل الأردني إلى الأوضاع في الضفة الغربية، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوتر هناك، محذرًا من تداعيات التصعيد على الاستقرار الإقليمي.

وأكد الملك أن الأردن سيواصل جهوده مع الشركاء الدوليين لتعزيز مساعي السلام، مشيرًا إلى أن استقرار بلاده ومصالحها الوطنية تأتي على رأس الأولويات، ولن يسمح بأي تهديد يؤثر على أمن الأردنيين.

وفي ختام تصريحاته، شدد على ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة بطريقة تحفظ حقوق سكانه دون المساس بهم، داعيًا واشنطن إلى لعب دور قيادي في دفع جهود السلام قدمًا.