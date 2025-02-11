وكيل صحة الدقهلية يعلن تفاصيل حالة المصابين بحادث طريق جمصة

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي حادث تصادم ميني باص يقل 22 عاملًا خلال عودتهم من عملهم بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وسيارة نقل مشيرا إلى أن الحالات جميعها عبارة عن سحجات وكدمات بسيطة ولا توجد أي حالات خطرة.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، إنه جرى نقل 6 حالات إلى مستشفى بلقاس المركزي، 7 حالات تم خروجهم لعدم وجود إصابات، و 5 حالات خرجوا على مسئوليتهم الشخصية لتماثلهم للشفاء، 4 حالات تحت الملاحظة وسيتم خروجهم خلال ساعة أو أقل.

وأضاف “مدكور”، أن جميع الحالات في حالة مستقرة ولا توجد أي حالات حرجة، وأنه تم عمل اللازم فور وقوع الحادث وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بين سيارة ميني باص وسيارة نقل ووجود مصابين.

جرى الدفع بـ16 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وبالفحص تبين تصادم سيارة يني باص يقل عددًا من العمال بإحدى المصانع بالمنطقة الصناعية بسيارة نقل بالطريق الدولي الساحلي امام مدينة جمصة مما تسبب فى إصابة 21 شخصًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي وبلقاس لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.