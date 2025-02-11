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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة محملة بعمالة زراعية بصحراوي البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حصلت" البوابة نيوز"، علي أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الصحراوي بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن مصرع شخصين في الحال وإصابة 15 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي.


المصابين هم كل من:"مصطفى عصام محمد، 16 عاما، عبدالحميد رمضان عبدالحميد، 12 عاما، محمد رمضان عبدالحميد، 17 عاما، اهداء شريف الفقى، 17 عاما، عبدالله خلف عطاء الله، 35 عاما، جابر مبروك محمود، علاء حمدى ناجي، 20 عاما، عبده محمد محمود، 14 عاما، محمد الصافي جمعة، 14 عاما، أحمد صلاح مدبولي، 27 عاما، على عوض عبيد، 13 عاما، هانى محمد على، 23 عاما، حسن علام رفاعي، 23 عاما، حنين فتحى رشدى، طارق حسن أبو الحسن، 23 عاما"، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كما أسفر الحادث عن مصرع شخصين مجهولين الهوية وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة،  إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق العدالة الدولي.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل ضحايا ومصابي الحادث لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقل جثامين الضحايا بثلاجات حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة.

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