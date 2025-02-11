أبو الرب: تصريحات ترامب بشأن انضمام أوكرانيا لروسيا تثير القلق عالميًا

أكد الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا تثير القلق ليس فقط داخل أوكرانيا، بل على مستوى العالم.

وأوضح أبو الرب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تهدف إلى إرباك شركاء أمريكا وحلفائها، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تسعى للقاء فريق ترامب لعرض وجهات نظرها وخياراتها لتحقيق السلام، دون الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ينظران إلى أمن أوكرانيا باعتباره مصلحة استراتيجية، لافتًا إلى أن الدعم العسكري والسياسي المقدم لكييف لن يصل إلى مستوى يسمح بتحقيق حسم عسكري أو إجبار روسيا على التفاوض وفقًا لرؤية أوكرانيا.

كما حذر من تعقيدات المشهد الحالي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ربما فوتت فرصة الاستفادة من مفاوضات مينسك التي تمت بوساطة تركية وإشراف أمريكي.

واختتم أبوالرب حديثه بالتأكيد على أن التاريخ وحده هو الذي سيحكم على خيارات أوكرانيا، مشيرًا إلى أن فرقًا قانونية ستدرس الممارسات الحكومية السابقة لتحديد ما إذا كانت القرارات المتخذة آنذاك هي الأفضل ضمن المعطيات المتاحة.