ضبط طن ونصف بلح غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة، على متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء للتأكد من صلاحية منتجات شهر رمضان.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية.

جرى خلال الحملة تنفيذ حملة تمشيطية على المحال العامة والهايبرات الغير مرخصة بمدينة بنها، جرى خلالها ضبط طن ونصف بلح جاف متغير في خواصه الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي جرى إعادة تدويره ومنحه صلاحية جديدة.

كما جرى سحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجاري العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

كما جرى خلال الحملة تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء المحال العامة للشروط الصحية، وتحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية.

كما جرى التوصية بغلق 4 هايبرات تدار بدون ترخيص من الجهات المختصة وبها نقص شديد بالاشتراطات الصحية.