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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل المداح خلال أيام في الفيوم

حمادة هلال
حمادة هلال
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أوشك الفنان حمادة هلال على الإنتهاء من تصوير مشاهده المتبقية له بصحراء الفيوم من أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح " أسطورة العهد "، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 
ومن المقرر الإنتهاء من تصوير مشاهد الفيوم بالكامل قبل حلول الشهر الكريم , حيث يستأنف بعدها الفنان حمادة هلال والأبطال المشاركين فى العمل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل فى القاهرة . 
يقوم حاليا المخرج أحمد سمير فرج بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل فى لوكيشن داخلى بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة . 
وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل مؤخرا البوسترات الرسمية والبرومو الدعائى لمسلسل  المداح " أسطورة العهد  " إستعدادا للعرض حصرى على شاشة mbc مصر  خلال شهر رمضان المقبل . 
المداح يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم وهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان يوسف ومي كساب وغيرهم , المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج .

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حمادة هلال الفنان حمادة هلال المداح