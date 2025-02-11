حمادة هلال ينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل المداح خلال أيام في الفيوم

أوشك الفنان حمادة هلال على الإنتهاء من تصوير مشاهده المتبقية له بصحراء الفيوم من أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح " أسطورة العهد "، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر الإنتهاء من تصوير مشاهد الفيوم بالكامل قبل حلول الشهر الكريم , حيث يستأنف بعدها الفنان حمادة هلال والأبطال المشاركين فى العمل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل فى القاهرة .

يقوم حاليا المخرج أحمد سمير فرج بتصوير بعض المشاهد الخاصة بالعمل فى لوكيشن داخلى بإحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة .

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل مؤخرا البوسترات الرسمية والبرومو الدعائى لمسلسل المداح " أسطورة العهد " إستعدادا للعرض حصرى على شاشة mbc مصر خلال شهر رمضان المقبل .

المداح يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم وهم حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي وحنان يوسف ومي كساب وغيرهم , المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج .

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