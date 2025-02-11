مصطفى العش يغيب عن مباراة الأهلي والإسماعيلي

تأكد غياب مصطفي العش مدافع الاهلي، عن مباراة الفريق أمام الإسماعيلى والتي تقام يوم الأحد 16 فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز بسبب الإيقاف .

تعرض مصطفي العش للطرد المباشر بعدما أشهر أحمد الغندور حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر لمدافع الاهلى عقب إعاقة التونسى محمد على بن حمودة لاعب المحلة في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتحسم لجنة المسابقات برابطة الأندية موقف اللاعب سواء بالغياب مباراة أو اثنتين عن وفقا لتقرير الحكم.

قاد إمام عاشور فريق الأهلي للفوز على غزل المحلة واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 65 من ضربة حرة مباشرة سددها بقوة في شباك غزل المحلة.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

يهذه النتيجة استعاد النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، أما زعيم الفلاحين فتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.