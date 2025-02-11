فوز 3 فرق من كلية العلوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة في نهائيات "هاكاثون التعليم الذكي"

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة ، مساء اليوم، فوز 3 فرق من كلية علوم وهندسة الحاسب بالمراكز الأولى في نهائيات "هاكاثون التعليم الذكي"، الذي أُقيم تحت شعار "تطبيقات الذكاء الاصطناعي: مستقبل مصر الرقمي" بجامعة بنها.

وقال بيان الجامعة أن المشاركة جاءت برعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة ودعم من الدكتور خالد فؤاد، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، وإشراف الدكتور عمر الزكي، رئيس لجنة الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتور محمد الرحماوي والدكتورة آية الزغبي ودكتور ابراهيم عطية.

ونجح فريق "منصات تعلم اللغات" فى تحقيق المركز الاول وضم الفريق الفائز كلا من:"السيد أحمد تاج الدين، عبدالرحمن عبدالحليم، عبدالرحمن أحمد كريم،أحمد محمد السعدني،باسل عبد المقصود زيادة ، إشراف: الدكتور عمر الزكي -المهندسة لبنى حسن.

واحتل المركز الثاني مسار "تحليل البيانات للتعليم" الفريق الفائز: أحمد أيمن إسماعيل، محمد أشرف السيد، أحمد عصام الدين، سيد مجدي عبدالله، وإشراف: الدكتورة آية الزغبي، والمهندسة ميريت سمير.

وفاز بالمركز الثالث – مسار "التفاعلية في التعليم" الفريق يضم كلا من:"محمد طارق فضل، أحمد خورشيد، محمد أشرف عمر إبراهيم عثمان ، إشراف:المهندسة ماجي البنهاوي.

يذكر أن "هاكاثون التعليم الذكي" يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في عدة مجالات رئيسية تشمل التعليم عن بعد، التفاعلية في التعليم، أدوات التعليم المرنة، منصات تعلم اللغات، تحويل التعليم إلى لعبة، أنظمة دعم المتعلمين، وتحليل البيانات للتعليم، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير التعليم الرقمي في مصر.

من جهته قال الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة ان هذا الإنجازبعكس تواصل كلية علوم وهندسة الحاسب في جامعة المنصورة الجديدة في ترسيخ مكانتها كبيئة أكاديمية رائدة في تمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا الحديثة لإحداث تأثير حقيقي في قطاع التعليم.

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