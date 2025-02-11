وزيرة التخطيط تتوجه إلى الإمارات للمشاركة بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، التي تعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط بجلسة اللجنة الوزارية حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية 2025، تسبقها المشاركة بالاجتماع التحضيري للسادة الوزراء المشاركين بالجلسة.

كما تشارك بجلسة بعنوان "تراجع اقتصادي: "الاقتصاد التطبيقي: الربط بين صنع السياسات والأكاديميا"، وتلتقي إلسا بيلتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها بالقمة، كما تلتقي محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.

وتسلط القمة في نسختها الحالية الضوء على 6 محاور أساسية تتضمن الحوكمة الفعالة والمسؤولية والاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل، إضافة إلى مرونة المدن ومواجهة الأزمات والمناخ، كما ستركز القمة على مستقبل البشرية وتطوير القدرات، إلى جانب تحولات الصحة العالمية والآفاق المستقبلية.

جدير بالذكر أن «قمة الحكومات 2025» في الإمارات تمثل منصة عالمية بارزة لاستشراف المستقبل، حيث تسلط الضوء على الرؤى الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، كما تجمع القمة بين القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، ووضع أسس لاقتصاد عالمي أكثر تكيفًا مع متطلبات المستقبل.