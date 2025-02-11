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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

احتفالا بعيد الحب.. مؤلفات رومانسية غربية وعربية للسوبرانو أميرة سليم على المسرح الصغير بالأوبرا

السوبرانو أميرة سليم
السوبرانو أميرة سليم
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ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعيد الحب تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية بعنوان " هذا هو الحب " للسوبرانو أميرة سليم وبمشاركة عازفة البيانو باسكال روزيه وتستضيف الفنان أحمد حرفوش وذلك في الثامنة مساء بعد غد الخميس  على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج باقة من المؤلفات الرومانسية الغربية والعربية منها " الحياة الوردية لـ لويجى وأيديه بياف ، ماذا ستفعل بقية حياتك لـ ميشيل لوجران ، رائع  لـ شارل أزنافور ، سلوان لـ أستور بياتسولا ، بحلم معك لـ هانى شنودة ، هذا هو الحب  لـ هارى وارين ، أبدا  لـ كولمان ، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الأطرش ، حب حياتى لـ فريدى ميركورى وكوين ، تعالى معي لـ كونتى ، أنا مريضة  لـ أليس دونا وسيرج لاما ، أرشدنى الى بيتى لـ فريدى ميركيرى، أنا إسمى إيرما لادوس لمنير مراد وشادية ، تامى  لـ جاى ليفينجستون ، ترنيمة الحب  لـ مارجريت مونو ، حلوة يا بلدى  لـ جيف بارنيل وداليدا " توزيع أحمد مجدى .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تقدم خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .

دار الاوبرا احتفالات عيد الحب السوبرانو اميرة سليم المسرح الصغير وزارة الثقافة