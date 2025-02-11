قصور الثقافة تختتم ورشة تنمية مهارات العاملين بحلايب وشلاتين.. صور

ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ورشة تنمية مهارات العاملين بحلايب وشلاتين وأبو رماد ورأس حدربة وأبرق، التابعة لفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

أقيمت الورشة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وعقدتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، واستهل الختام بكلمة د. منال علام رئيس الإدارة المركزية هنأت خلالها المشاركين لاجتيازهم للورشة مؤكدة الاستمرار في تقديم الورش وبصورة تتماشى مع تطورات المشهد الثقافي

وأشارت خلال الكلمة التي ألقتها أونلاين الى أهمية دعم الأفكار التي تساهم في رفع الوعي الثقافي، وتوفير بيئة داعمة للإبداع وابتكار أفكار جديدة تساعد على بناء الإنسان خاصة في المحافظات الحدودية.

وتحدث كل من الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. علي الدين عبد البديع القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الأداب جامعة جنوب الوادي بقنا، عن ضرورة تحديث استراتيجيات العمل الثقافي، ورسم السياسات الثقافية التي تتوافق مع الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها العالم في مجال العمل الثقافي، والتي تتسق مع رؤية شاملة ومستدامة، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة من الموارد المتاحة، وتطوير الأداء في مختلف المجالات الثقافية.

شهد الختام استعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية، والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتعزيز دورها في التنسيق بين نوعية هذه الأنشطة، بشكل يتناسب مع احتياجات وتطلعات تتناسب مع طبيعة المكان، من خلال التشديد على ضرورة العمل الجماعي المستمر لتطوير الأداء الثقافي، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والفنية، و دعمها ورعايتها للأفكار الابتكارية والتي من شأنها المساهمة في رفع الوعي وبناء الإنسان.

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