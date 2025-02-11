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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العاهل الأردني يغادر البيت الأبيض بعد مباحثات مع ترامب

العاهل الأردني والرئيس
العاهل الأردني والرئيس الأمريكي
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غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، البيت الأبيض بعد مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع المتعلقة بقطاع غزة.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال المباحثات، التي أذاعتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن بلاده تنتظر رؤية خطة من مصر بشأن غزة، مشيرًا إلى أن هناك ردًا متوقعًا من عدد كبير من الدول حول مستقبل القطاع.

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