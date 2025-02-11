محافظ الدقهلية يوجه بتوفير الرعاية الصحية لمصابي حادث طريق جمصة

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لمصابي حادث طريق جمصة الدولي الذي وقع مساء اليوم وأسفر عن إصابة 22 شخص، نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ميني باص، واطمأن على حالتهم الصحية.

كان محافظ الدقهلية فور علمه بالحادث قد كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الإسعاف لتقل المصابين إلى مستشفى جمصه، والمستشفيات القريبة حسب الحاجة، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية بهم، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المنصورة إذا لزم الأمر.

وأكد أنه فور دخول المصابين مستشفى جمصة تم توفير كافة أنواع الرعاية والعلاج، متمنيا للمصابين جميعا الشفاء العاجل .

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية قج تلقى، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بين سيارة ميني باص وسيارة نقل ووجود مصابين.

جرى الدفع بـ16 سيارة اسعاف الى مكان الحادث وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وبالفحص تبين تصادم سيارة يني باص تقل عدد من العمال بإحد المصانع بالمنطقة الصناعية بسيارة نقل بالطريق الدولي الساحلي امام مدينة جمصة مما تسبب فى إصابة 21 شخص.

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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