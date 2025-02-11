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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

عمر مرموش
عمر مرموش
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أعلن المدرب بيب جوارديولا عن التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي، التي تخوض المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب الاتحاد مساء اليوم.

 التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكانجي - روبن دياز - ستونز - جفارديول - آكي

خط الوسط: دي بروين  - برناردو سيلفا - سافينيو

خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند

عمر مرموش على الدكه 

وينتظر المحترف المصري عمر مرموش على دكة الاحتياطي  حيث يستعد ان يشارك فى المباراة طبقا لرؤية بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي 

يتوقع ان تكون المواجهة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد، حيث يسعى السيتي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، بينما يتطلع ريال مدريد للثأر من الهزيمة في النسخة الماضية.

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