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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصدر لـ "القاهرة الإخبارية": إجراء أكثر من 2،100 عملية جراحية لمصابي غزة بمصر

نقل مصابين من غزة
نقل مصابين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح
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كشف مصدر مصري مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" عن أحدث الإحصاءات المتعلقة بالفلسطينيين الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوافدين منذ فتح المعبر بلغ 103 آلاف و769 شخصًا حتى الآن.  

وأوضح المصدر أن الفرق الطبية أجرت الفحوصات اللازمة على 89 ألفًا و449 فلسطينيًا في عيادات الحجر الصحي عقب عبورهم الحدود، للتأكد من حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.  

وأضاف أن 1،167 مريضًا يتلقون حاليًا الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، في حين غادر 2،676 آخرون بعد استقرار أوضاعهم الصحية وتحسن حالتهم.  

وأشار المصدر إلى أن الفرق الطبية نفذت ما مجموعه 2،147 تدخلًا جراحيًا منذ بدء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح، ضمن الجهود المستمرة لتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين.

الفلسطينيين معبر رفح المستشفيات