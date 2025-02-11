لقاء الملك عبد الله وترامب.. العاهل الأردني: سنستقبل ألفي طفل مريض من غزة.. والرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على القطاع ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لبحث مقترح الرئيس الأمريكي للسيطرة على غزة، وهو ما يلاقي سخطا كبيرا في الأوساط العربية والعالم.

وقال الملك عبدالله إن العرب سيأتون إلى أمريكا برد على خطة ترامب بشأن غزة، معربا عن اعتقاده بوجود سبيل لإحلال السلام والرخاء في المنطقة.

سنستقبل ألفي طفل مريض

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده ستستقبل ألفي طفل مريض من قطاع غزة للعلاج، مشيرًا إلى أن أي خطوات أخرى تتعلق باستقبال الفلسطينيين يجب أن تتم بطريقة تراعي مصالح الجميع. كما شدد على ضرورة انتظار خطة مصر قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن الوضع في القطاع.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال الملك عبد الله إن الرد العربي على الخطة الأمريكية بشأن غزة سيُقدَّم لاحقًا، مشيرًا إلى أن عدّة دول ستشارك في صياغة هذا الرد، وبخصوص إمكانية إيجاد أرض جديدة للفلسطينيين للعيش عليها، أكد: "علي أن أعمل بما يخدم مصلحة بلدي".

من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس بحلول السبت، مؤكدًا أن واشنطن لن تصدر تهديدات بخصوص المساعدات المالية التي قدمتها لكل من الأردن ومصر.

سنفرض سيطرتنا على القطاع

وفيما يتعلق بغزة، صرّح ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على القطاع، مضيفًا أن عملية تطوير غزة ستتطلب وقتًا لكنها ستوفر فرص عمل كبيرة للمنطقة في المستقبل.

ونفى ترامب وجود خطط شخصية لديه لتنفيذ مشاريع تنموية في غزة، وعند سؤاله عن السلطة التي تمنحه الحق في السيطرة على القطاع، أجاب: "بموجب السلطة الأمريكية".

كما كشف عن محادثات سريعة أجراها مع ملك الأردن، مشيرًا إلى أن نقاشات موسعة ستُجرى لاحقًا، مضيفًا: "سنضمن تحقيق السلام في قطاع غزة، وسننفذ خطة تنموية واسعة النطاق في المنطقة".

تهديد نتنياهو

وفي سياق متصل، هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعودة القتال في قطاع غزة، بعد انتهاء جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت" بشأن بحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل، التي دامت لمدة 4 ساعات ونصف.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر يتمسكون بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق سراح كل الأسرى المتبقين يوم السبت القادم.