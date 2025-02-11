ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصدر مصري مسؤول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مصدر مصري مسؤول أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح البري حتى اليوم بلغ 103,769 شخصًا، فيما خضع 89,449 فلسطينيًا للفحص الطبي في عيادات الحجر الصحي بعد دخولهم إلى الأراضي المصرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المصدر أن 1,167 فلسطينيًا يتلقون حاليًا العلاج في المستشفيات المصرية، بينما 2,676 شخصًا خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية.

كما أشار إلى أن إجمالي التدخلات الجراحية التي أجريت للفلسطينيين الوافدين عبر المعبر بلغت 2,147 عملية حتى الآن، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الطبي والإنساني للجرحى والمصابين.

الأراضي المصرية الرعاية الطبية المستشفيات المصرية فلسطين معبر رفح البري الدعم الطبي الحجر الصحي