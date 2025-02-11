شيماء الكومي: مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل

قالت الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، إن ملف حقوق الإنسان كان دائمًا محل جدل في الساحة دولية، ولكن مصر تعاملت مع هذا المفهوم برؤية شاملة، لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل تمتد للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرية.



وأضافت "الكومي"، خلال تقديمها برنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الدولة المصرية أظهرت التزامًا واضحًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزير قيم المواطنة وسيادة القانون.

وأشارت إلى أن مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف أكدت على تعاونها مع المجتمع الدولي لإظهار الصورة كاملة في مجال حقوق الإنسان رغم إزدواجية المعايير في تعامل الغرب مع ملف حقوق الإنسان، حيث هناك تدخلات وانتقادات مباشرة لمصر ودول أخرى، بينما يتم التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في حق الفلسطينين.

وأكدت على دور مصر الرائد في دعم القضية الفلسطينية ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين رغم تعاظم الانتهاكات الإسرائيلية.

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