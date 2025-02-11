دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، نظيره آيندهوفن على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تقام مواجهة الإياب بين آيندهوفن ضد يوفنتوس، في إطار مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.

تشكيل يوفنتوس ضد آيندهوفن

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: تيموثي وياه - فيديريكو جاتي - ريناتو فيجا - لويد كيلي

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - دوجلاس لويز - وستون مكيني

وفي الهجوم: نيكولاس جونزاليس - راندال كولو مواني - كينان يلدز.

تشكيل آيندهوفن ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: والتر بينيتيز

خط الدفاع: ليديزما - فلامينجو - أوبسيدو - ماورو جونيور

خط الوسط: شوتين - فيرمان - إسماعيل صيباري

وفي الهجوم: نوا لانج - لوك دي يونج - إيفان بيرسيتش.