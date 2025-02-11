التنمية المحلية تكشف تفاصيل إنهاء تعاقد بالتراضي بين محافظة المنيا و"إيكو للتنمية الزراعية"

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل إنهاء تعاقد بالتراضي بين محافظة المنيا و"إيكو للتنمية الزراعية" لاستغلال 2500 فدان.

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن الدولة المصرية حريصة على إنهاء كافة النزاعات القضائية والقطاع الخاص بهدف تسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية عقدت مجموعة من اللقاءات مع محافظ المنيا والشركات الخاصة لحل أحد مشاكل النزاع القضائي، وبالفعل تم دراسة وحل المشاكل الموجودة من خلال تقريب وجهات النظر بين الجانبين، والتوصل لتسوية بالتراضي، بهدف تحقيق الصالح العام، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن التسوية تشمل استغلال 2500 فدان، وتشغيل محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي، بهدف حل مشكلة مصرف المحيط من جانب، وهذا من شأنه أن يحل مشكلة بيئية، بالإضافة لاستصلاح جزأ من الأراضي، وهذا يساهم في تقليل الفجوة الزراعية.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيوفر المزيد من فرص العمل الحقيقية لأبناء محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على دراسة أي مشروعات متعثرة والعمل على حلها.