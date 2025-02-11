مشيرة خطاب: تجربة مصر في ملف حقوق الإنسان "رائعة"

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التجربة المصرية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف كانت رائعة، ونُقلت عبر وسائل الإعلام للمواطنين في مصر.

وأضافت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر كانت ممثلة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عبر وفد حكومي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية، ووزير الشؤون النيابية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة للمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضحت أن تصريحات الوفد المصري كانت قوية ومُوجزة ورصينة، مشيرة إلى أن هناك حوارًا حدث بين الوفد المصري وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقُدمت بعض الأسئلة للوفد، وفي نهاية الحوار صدرت بعض التوصيات للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، ومن حق مصر قبول بعض هذه التوصيات، ورفض البعض الآخر.



