تيك توك تعزز إجراءات الأمان بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن

احتفالًا بـ اليوم العالمي للإنترنت الآمن، أكدت منصة تيك توك، الرائدة عالميًا في مجال الفيديوهات القصيرة، التزامها المستمر بتعزيز إجراءات الأمان وحماية أفراد مجتمعها من خلال تطوير ميزات أمنية متقدمة، ومع وجود أكثر من مليار مستخدم شهريًا، تواصل المنصة الاستثمار في أدوات السلامة لضمان تجربة آمنة وجذابة لجميع المستخدمين.

ومع استمرار نمو صناعة المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤكد تيك توك حرصها على توفير بيئة رقمية آمنة وتفاعلية تتماشى مع إرشادات المجتمع، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية وأمان.

ومن بين أبرز الميزات الأمنية التي طورتها المنصة:

الرسائل المباشرة (Direct Messages) حيث تتيح للمستخدمين التحكم بمن يمكنه مراسلتهم، ومتاحة فقط لمن هم بعمر 16 عامًا فأكثر، مع إمكانية تقييدها أو تعطيلها عبر ميزة "الإقتران العائلي" (Family Pairing).

إدارة التعليقات (Filtering Comments) والتي تمنح المبدعين القدرة على إنشاء قائمة مخصصة بالكلمات المحظورة لمنع ظهورها في التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

إدارة وقت الشاشة (Screen Time Management) والتي تساعد المستخدمين في تنظيم وقت استخدام التطبيق عبر تحديد مدة الاستخدام اليومية، وجدولة فترات الاستراحة، ومراقبة النشاط الرقمي لتعزيز العادات الرقمية الصحية.

قالت ملاك جعفر، مديرة التوعية والشراكات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا أن تيك توك نجحت في بناء مجتمع مترابط عالميًا، والتزمت بتوفير بيئة آمنة وداعمة للمبدعين.

ولا يقتصر هذا الالتزام على السياسات فقط، بل يشمل نهجًا متكاملًا يعزز الشعور بالأمان والثقة أثناء استخدام المنصة. ومن هنا، تم تصميم ميزة الإقتران العائلي لمنح الآباء دورًا فعّالًا في توجيه تجربة أبنائهم، والحد من التعرض للمحتوى غير المناسب، وتعزيز الاستخدام المتوازن للمنصة."

تواصل تيك توك تطوير حلولها الأمنية من خلال تحديثات متواصلة لميزات الأمان والخصوصية وشراكات استراتيجية لتعزيز السلامة الرقمية بالأضافة الي مبادرات توعوية تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصة