السيطرة على حريق داخل مصنع لإنتاج الكرتون في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل مصنع لإنتاج الكرتون بمدينة جمصة، مما تسبب فى إصابة عامل بحالة اختناق، وجرى نقله الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بوقوع حريق داخل مصنع لإنتاج الكرتون بالطريق الجديد بنطاق جمصة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة جمصة وبالفحص تبين وقوع حريق داخل مصنع انتاج كرتون .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده لباقي المصنع فيما أصيب عامل يدعى"محمد على محمد عبد المعطى 19 عاما، ومقيم مركز بلقاس، بحالة اختناق جراء الحادث".

جرى نقل المصاب الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.