باريس سان جيرمان يتفوق على بريست بثنائية في الشوط الأول

تفوق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مواطنه بريست بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فرانسيس جنيه بلي، في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ باريس سان جيرمان على الكرة، وفرض أسلوب لعبه على بريست، حتى نجح في هز شباك منافسه بهدفين دون رد.

مباراة بريست ضد باريس سان جيرمان

افتتح فيتينيا التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة مبكرًا، قبل أن يحاول بريست إدراك التعادل في الدقيقة 35، لكن العارضة منعت هدف تعديل النتيجة من تسديدة عبدالله سيما.

وأضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، بتمريرة من المغربي أشرف حكيمي، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بنتيجة 2-0.

تقام مواجهة الإياب بين باريس سان جيرمان ضد بريست، في إطار مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.