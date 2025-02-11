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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك تفوز على هليوبوليس بنتيجة 35 - 25

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 35 - 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الأخير بمدينة الشروق، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 12 ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 35 - 25

يتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي".

يد الزمالك الزمالك الكوماندوز