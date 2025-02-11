ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنفجار إسطوانة غاز داخل مصنع رنجة في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اصيب عامل بحروق جراء انفجار اسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج الرنجة بالقرب من قرية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وجرى نقل المصاب الى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده.قبل امتداده لمحطة وقود مجاورة للمصنع.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بإنفجار اسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج الرنجة بطريق (ميت غمر - الزقازيق).

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مركز ميت غمر 

بالفحص تبين انفجار اسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج الرنجة مما تسب فى اندلاع النيران داخل المصنع واصابة عامل يدعى "السيد عبد الفتاح محمد 49 عاما، ومقيم مركز ميت غمر، بحروق من الدرجه الثانية بالساقين والذراعين، واشتباه  كسر بالذراع الايسر".

تمكنت قوات الماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة قبل امتداده لمحطة وقود بالقرب من المصنع وجرى نقل المصاب بواسطة سيارة الإسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

النيابة تعاين حريق مواسير صرف بأكتوبر.. صور

txt

السيطرة على حريق شب في محل أدوات منزلية بحلوان

txt

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بحلوان

اسطوانة غاز إصابة عامل الحماية المدنية الدقهلية امن الدقهلية انفجار اسطوانة غاز طريق ميت غمر محافظة الدقهلية مستشفى ميت غمر