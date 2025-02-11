إنفجار إسطوانة غاز داخل مصنع رنجة في الدقهلية

اصيب عامل بحروق جراء انفجار اسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج الرنجة بالقرب من قرية كوم النور مركز ميت غمر محافظة الدقهلية وجرى نقل المصاب الى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده.قبل امتداده لمحطة وقود مجاورة للمصنع.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بإنفجار اسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج الرنجة بطريق (ميت غمر - الزقازيق).

على الفور هرعت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مركز ميت غمر

بالفحص تبين انفجار اسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج الرنجة مما تسب فى اندلاع النيران داخل المصنع واصابة عامل يدعى "السيد عبد الفتاح محمد 49 عاما، ومقيم مركز ميت غمر، بحروق من الدرجه الثانية بالساقين والذراعين، واشتباه كسر بالذراع الايسر".

تمكنت قوات الماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة قبل امتداده لمحطة وقود بالقرب من المصنع وجرى نقل المصاب بواسطة سيارة الإسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.