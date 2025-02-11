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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كليان مبابي
كليان مبابي
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أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا  والتي تقام مساء اليوم على ملعب الاتحاد.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي

 خط الوسط: إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس، جود بيلينجهام 

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

 المباراة تشهد مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، في حين يأمل السيتي بقيادة بيب جوارديولا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

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