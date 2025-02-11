إصابة 22 عاملًا في حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل بالدقهلية

أصيب 22 عاملًا بمصنع المنصور بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية جراء تصادم سيارة ميني باص تقل العمال، وسيارة نقل، حال عودتهم من عملهم بالطريق الدولي الساحلي وجرى نقل المصابين الى مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي أمام قرية الناقر "دائرة القسم" ووجود مصابين.



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة الى مكان البلاغ وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف الى موقع الحادث بالطريق الدولى الساحلى بعد المنطقه الصناعيه امام قريه الناقر، وبالفحص تبين تصادم سيارة ميني باص تقل عدد من العمال بمصنع "المنصور" حال عودتهم من عملهم بالمنطقة الصناعية وسيارة نقل ما تسبب فى إصابة 22 عامل.

واستقبلت مستشفى جمصة المركزي كلا من:"احمد منير بدير السيد ،38عاما، ويحيى حامد لطفي ، 22عاما، بكدمات وسحجات و محمد منير بدير السيد ، 24عاما، ومصاب بكدمة بالذراع الأيمن وجروح سطحية، و صهيب نجاح عبدالواحد محمد،33 عاما، و محمد احمد عبدالستار محمد،27 عاما، بكدمات وجروح بالذراع الأيسر والساق اليمنى و عبدالرحيم عبدالقادر عبدالعزيز بكدمات بالساقين و حماده سعد المتولي ابراهيم، 30 عاما، وإبراهيم الدسوقي عبد المهدي، 30عاما، و حسني محمد ابو الخير ، 65 عاما،و سهام فتحي نجيب العوضي، 44عاما، وبسمه هاني محمد غانم، 26عاما، ومصطفى محمد عمر غانم ،30 عاما، واشرف منير نصر، 45 عاما، و احمد نصر رزق العوضي ،24 عاما، و احمد عبدالرازق محمد، و سعد السيد سليمان 63 عاما، و حسن السيد حسن، 44عاما،و السيد عطيه عبدالرؤوف، 55 عاما، وأحمد عبدالرازق الحاج ،20 عاما،و وسام طه السيد، 27عاما، و محمد مسعود عبداللطيف، 37 عاما، و فارس السيد صبره،21 عاما، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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