ياسر عزت: ردود فعل مفاجئة ونجاح غير متوقع لشخصية «حفني» في «زينهم»

أعرب الفنان ياسر عزت، عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية حول شخصية حفني، الذي قدمها في مسلسل «زينهم» للمخرج يحيى إسماعيل.

وقال عزت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنه عقب عرض أولى حلقات المسلسل، تلقيت ردود فعل واسعة، حيث بدأ الناس يتوقفون فى الشارع للتحدث عن تفاصيل المشاهد، مثل مشهد تعبئة المياه فى زجاجات لبيعها للناس، وآخر يتعلق ببيع الجثث وأعضائها، وغيرها من المشاهد التى كانت طريفة ومضحكة.

وتابع: وفى الواقع المسلسل أظهر حب الناس للشخصية، رغم أن تصرفاتها كانت غريبة، لكن الجمهور أحبها وظلت عالقة فى أذهانهم، ما استغربته فعلا هو كيف يحب الناس شخصية شريرة بهذا الشكل، لكن الفضل يعود فى صياغة الدراما للأستاذ محمد سليمان عبدالملك، والمخرج المبدع الأستاذ يحيى إسماعيل، وكان لكل صناع العمل دور كبير فى نجاح هذه الحالة الفنية.

وواصل، "الناس أحبوا الشخصية بشكل غير متوقع، حيث كنت أعتقد أن الجمهور سيكرهها بسبب أفعالها، لكن الحمد لله كانت هذه الشخصية من بين الخطوات التى أعتز بها كثيرا، وهو ما جعل المسلسل يحقق نجاحا كبيرا".

تدور أحداث مسلسل «زينهم» في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور «زينهم» الطبيب الشرعي، الذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونة فريقه.

المسلسل من بطولة الفنانين: أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، محمد أبو داود، هناء الشوربجي، ياسر عزت، وآخرون، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل.